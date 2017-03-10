驚人研究 死後10分鐘大腦仍活動
據英國《獨立報》(The Independent)報導，最新研究證實人體死後，大腦活動可能繼續維持超過10分鐘，這項研究將對死後的器官捐獻有重大的醫學幫助。
過去研究曾經在老鼠身上進行實驗，幾乎所有大腦活動都在死亡後1分鐘內，就全部結束。但是現在加拿大醫生在重症加護病房，對人體觀察發現，當一個人臨床上被宣布死亡之後，大腦仍可以繼續運作。
每4個人當中就有1人出現這種死後大腦仍可持續活動的神秘現象，而大部分情況下，一般人心臟停止後，大腦活動也因死亡而終止。但是其實每個人的大腦在死後數分鐘內，活動情況都不同，加深了死後世界的奧秘。
加拿大西安大略大學(University of Western Ontario)研究團隊發表的一項最新研究報告證實，當人類的心律和動脈血壓(ABP)都停止以後，單一Delta波仍然持續，這群醫生透過對病患死後一連串正常範圍的觀察，包括脈搏停止、瞳孔無放大反應，發現病患的大腦活動仍持續運作，就像我們在深度睡眠時所見的腦波活動。
醫生坦言不知道這種死後大腦仍然持續活動的目的在哪，也不想針對一項小小測試立下太多結論，只能說在設備一切正常運作的情況下，這不是一項錯誤的成果。
這項驚人發現將帶領醫學和倫理領域，走向新的挑戰。
(中時電子報)
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