人口老化 柯：是國家要面對的重大問題

我要評比

內政部昨示警，我國老化指數指標在今年2月首度破百，達到100.18，代表老年人口首度超過幼年人口，而六都之中，台北市的老化指數則最高。台北市長柯文哲今天出席明倫公宅開工典禮後受訪表示，大概再過4年，台北市超過65歲以上人口會超過20％，全台灣大概5年半以後，未來幾年台灣人口會突然老化，這主要是當年少子化、戰後嬰兒潮關係，這本來就是國家要面對的重大問題。

他說，所以北市推老人福利系統，現在打算從老人共餐開始推，再把附加價值加進來，整套完整計畫陸續上路，預計兩年內拿出一定成績。

(中時)