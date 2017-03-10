拍落烏克蘭世界第10 詹皓晴女雙逆轉勝
姊姊詹詠然前一天闖次輪，詹皓晴印地安泉女網賽雙打也跟上腳步，10日搭檔烏克蘭邦達蓮珂(Kateryna Bondarenko)，面對世界排名第10史維托琳娜（Elina Svitolina）領軍的烏德聯軍上演精采逆轉勝，拚到搶十大戰5比7、7比6(5)、10比4挺進16強。
總獎金770萬美金的印地安泉女網賽，詹皓晴／邦達蓮珂首輪碰上晉敵，22歲烏克蘭美女球星史維托琳娜，上個月才在杜拜女網拍落「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)拿下生涯第6冠、首座WTA超5賽冠軍，世界排名升上生涯新高挺進前十，聯手德國德國謝格蒙（Laura Siegemund）首盤率先拿下。
沒有退路的詹皓晴／邦達蓮珂，次盤自0比2中一路追趕，將戰局逼入搶七，搶七，5比5後關鍵破發連拿2分，搶七7比5勝出。搶十決勝盤，詹皓晴組合就率先破發，取得3比0領先，即便一度遭烏德聯軍扳平，但詹皓晴／邦達蓮珂穩住氣勢，盤末2度破發連下3分，10比4精彩逆轉勝，挺進16強。
詹皓晴下一戰將碰上西班牙對手薇西諾（Lara Arruabarrena Vecino）／中國樑晨，她們首輪爆冷擊敗大會第3種子法國賈西亞(Caroline Garcia)／普利斯可娃(Karolina Pliskova)。
(中時電子報)
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