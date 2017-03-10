告白被拒男狂刺按摩女斃命 判無期確定
43歲男子黃建智，愛上陳姓按摩女，告白多次都遭拒，還與妻子離婚表示誠意，並希望對方「不要再做這一行」。陳女不堪其擾而閃躲，但黃前年12月到按摩院再次表白又遭拒，黃拿藍波刀狂刺對方20多刀致斃命。案經最高法院審結，認為他犯後未逃離現場，配合警員逮捕，且也有籌錢賠償積極作為，原審判黃無期徒刑，並無不當，今(10)日駁回上訴，全案定讞。褫奪公權終身。
原本在郵局工作的黃建智，結婚10多年，育有1女。他在2013年底，因到北市大同區一家按摩店按摩結識陳女後，儘管陳女大他5歲，卻對陳女心生愛慕，展開熱烈追求，黃還因此與老婆離婚。陳女不堪糾纏，2015年11月底將黃的手機號碼列為黑名單，拒接來電。
黃因連日無法聯繫陳女，改用其他門號傳簡訊，陳女已讀不回，前年12月2日下午，黃到陳女服務的按摩店，再次告白，除表示已經離婚，還希望陳女不要再從事按摩工作，他願提供生活費，但被陳女以已有家庭為由再次嚴拒。不料，黃男因此情緒失控，掏出預藏的小藍波刀瘋狂刺陳女20多刀後送醫不治。
一、二審，認定黃有教化可能，未判他死刑，都依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴最高法院，今日判決駁回，全案確定。
(中時)
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