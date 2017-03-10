中國人行：M2增長率12％並非任務指標

我要評比

中國人民銀行行長周小川今日在記者會上表示，今年中國政府工作報告中，M2增長12％的數據僅為根據全球、中國經濟情況制定的預期數字，並非任務指標。他稱，社會融資和信貸也大致按照此速度進行，執行過程中會根據經濟實際情況進行微調。

(工商)