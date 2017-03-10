一例一休檢舉未開罰？柯：前3個月宣導期

一例一休上路，台北市勞動局接獲數百件申訴卻未開罰，台北市長柯文哲今天出席明倫公宅開工典禮後受訪表示，一例一休從公布到上線沒有幾天，他把前3個月定義為宣導期，若有陳情檢舉，勞動局會處理，但沒有馬上開罰，法令剛上線至少要3個月讓資方適應。

被問及是否答應商總跟勞動局溝通？柯文哲說，這本來就要溝通，且他認為裁罰標準不要有太多行政裁量權，還是要有規則，請勞動局局長直接跟產業界代表談。

(中時)