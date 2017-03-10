台北市玫瑰展 花博公園新生園區登場
台北市玫瑰園春季展14日至31日在花博公園新生園區登場，除了美艷動人的玫瑰花，還有師大美術系學生的玫瑰寫生創作，開幕當天北市府更安排玫瑰花拼貼圖DIY活動。
台北市玫瑰展讓民眾不須跑到國外，就近可欣賞品種超過百種，高達數千株的玫瑰花海，北市工務局也邀請師大美術系學生，以玫瑰花為素材寫生，並將作品放於園區「台灣典藏植物園」展出，14日開幕當天舉行「蝶谷巴特」DIY手作教學活動。
北市工務局公園處圓山公園管理所主任林賢達表示，「蝶谷巴特」一詞源於法文-Decoupage，意思是將美麗的圖案透過剪裁、拼貼，裝飾於家飾物品或傢俱上，展現出獨到藝術美感，這次DIY手作以玫瑰花為主題，製作成手提袋等物品。
北市工務局指出，展出期間預計將湧入人潮，建議民眾改搭大眾運輸前往，捷運可在圓山站下車，循指標經花博公園圓山、美術園區即抵達；公車則可搭279、285、606、685、109(假日) ，於民族東路口站下車，詳細資訊可上台北市工務局網站查詢。1060310
(中央社)
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