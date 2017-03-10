朴槿惠遭彈劾 陸網民：天朝何時能如此

我要評比

南韓憲法法院今天宣布總統朴槿惠彈劾成立，引發中國大陸網民在社群網站上熱烈討論。有人對「法院能廢除國家元首」表示難以置信，也有人留言感嘆「天朝（意指中國大陸）何時能如此」。

南韓憲法法院台北時間上午10時宣布朴槿惠彈劾案審理最終結果，8名法官一致贊成「引用」彈劾。中國大陸媒體紛紛透過電視、網路全程實況轉播，許多大陸網民也在微博上討論。

有大陸網民留言表示，「法院竟然可以廢除國家元首，還是黨大於法好」，但有更多人表示「總統被罷免的庭審現場都直播，這在天朝不敢想像」、「天朝何時能這樣」。

有人則回應說，這是「土共（中共）統治下不可能的事」。

此外，許多大陸網民也開始討論朴槿惠遭彈劾後，是否會影響美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）。1060310

(中央社)