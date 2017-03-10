體驗步槍實彈射擊 高中生直呼想從軍

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陸軍第六軍團今天邀請桃園的高中生在楊梅高山頂營區體驗T91步槍實彈射擊，儘管在學校都有用模擬槍，但實際體驗實彈射擊後，許多高中生大呼過癮，並表示未來要從軍報效國家。

第六軍團「桃園地區高級中等學校步槍射擊體驗暨全民國防教育」活動，安排桃園中壢家商、漢英高中、南崁高中及新興高中等4所同學體驗T91步槍實彈射擊。這是國防部今年一系列高中生射擊體驗的首場活動。

依現行教育部課綱規範，高中生於二年級時實施25公尺5發的體驗射擊，六軍團指出，這次有別於以往，採國軍標準訓練模式，每位學生必須經過原則講解、射擊預習，完成合格簽證後，給予10發彈藥，區分3次射擊，每次射擊後看靶，只要達到合格標準，就再給予10發彈藥射擊。

第六軍團269旅士官長梁乾成擔任此次活動的射擊教官，他說，這次是用訓練合格射手的模式，讓學生知道國軍的養成過程。

參加此次活動的漢英高中二年級學生郭曜齊很興奮，覺得扣下扳機的時候最有趣，他說因為爺爺是將軍，他本來就打算從軍，這樣的活動有助於學生更了解國軍。

漢英高中二年級學生賀紹豊打靶完覺得想從軍，因為這是他從小到大的夢想，每次聽哥哥和爸爸講軍隊趣事，就蠻想為國家服務。他說，剛上靶場蠻緊張，教官在學校會講怎麼做，也有用模型槍，基本操作都知道，但還是跟實彈差很多。

自民國94年「全民國防教育法」頒佈後，教育部將「步槍射擊」納入高級中等學校全民國防教育課程之一，國軍從3月起於本、外島辦理「高級中等學校學生體驗射擊」、「戰鬥營增加射擊課程」、「與青年有約射擊觀摩」、「步槍射擊競賽」等活動。

暑期戰鬥營增加射擊課程部分，國防部安排106年暑期射擊體驗營，計金門戰鬥營等12個營隊，共29個梯次；與青年有約射擊觀摩活動部分，由教育部推薦60位射擊成績優異學生，搭配國軍10人狙擊隊射手，3月29日於林口大崗靶場實施175公尺每人10發及300公尺每人5發射擊，並由國軍狙擊組實施300公尺射擊教學。

步槍射擊競賽部分，由教育部於全國22縣市各遴選1隊10人，於11月在陸軍官校辦理3天2夜全國高級中等學校175公尺射擊競賽。1060310

(中央社)