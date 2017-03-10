朴槿惠遭彈劾 學者：薩德恐生變

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南韓憲法法院今天宣布總統朴槿惠彈劾成立，學者今天表示，南韓政局變化將直接影響終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）部署，可能影響美國在亞太布局。

朴槿惠將成為南韓首位被彈劾下台的民選總統，彈劾案被憲法法院通過，按南韓法律應在60天內舉行下屆總統選舉，5月9日前舉行第19屆總統大選可能性較大。

政治大學國際關係研究中心亞洲太平洋研究所研究員蔡增家表示，中國大陸對薩德反彈與日俱增，南韓方面曾傾向儘快在朴槿惠任期內部署完成，由新任總統修補中韓關係，「將責任推給前任」。

不過，蔡增家說，以目前情勢來看，最快2個月後就要總統大選，要在僅2個月時間內順利部署薩德，可能有點困難。

蔡增家表示，中國大陸目前爭取薩德「部署但不啟動」，但新任南韓總統尚未明朗，加大薩德部署的變數。最終結果如何，還要看新任南韓總統意向。

政大外交學系主任劉德海說，如果下屆南韓總統由自由派當選，首當其衝會是薩德生變；此外，兩韓關係會有改變，朝鮮半島危機可能會下降。

劉德海說，朝鮮半島問題關係著中美關係及亞太局勢。南韓總統大選對台灣影響有限，但台灣仍可關注對中美互動產生的影響。1060310

(中央社)