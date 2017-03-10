在地人才知道的賞螢祕境 網路預先報名

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花蓮大農大富平地森林園區每年3至4月是賞螢最佳季節，成千上萬的夢幻光點在森林中飛舞，是在地人才知道的賞螢祕境。今年採網路預先報名，有導覽解說及社區伴手禮相送。

林務局花蓮林區管理處長吳坤銘表示，位於低海拔的大農大富平地森林園區，自民國100年開園後，採低密度開發，區內生態資源豐富，白天隨處可見台灣特有亞種的珍稀鳥種環頸雉，還有全國最長森林自行車道享受騎乘樂趣。

此外，每年3到4月是螢火蟲發生的季節，夜間螢光閃爍，十分夢幻迷人。

吳坤銘指出，此次結合周邊光復鄉大進、太巴塱、大興、馬佛、大富、大豐、富源社區發展協會、花蓮縣環頸雉的家永續發展協會、綠野香坡農村發展協會等9個部落、社區共同合作參與，並邀請光復鄉公所、花蓮觀光糖廠等協辦，讓賞螢活動充滿知性、寓教於樂。

這項由部落、社區自主辦理的「付費型」賞螢活動，自3月18日起至4月16日止，採網路預先報名，現場繳費，每人新台幣198元(2歲以下不收費)。1060310

(中央社)