在地人才知道的賞螢祕境 網路預先報名
花蓮大農大富平地森林園區每年3至4月是賞螢最佳季節，成千上萬的夢幻光點在森林中飛舞，是在地人才知道的賞螢祕境。今年採網路預先報名，有導覽解說及社區伴手禮相送。
林務局花蓮林區管理處長吳坤銘表示，位於低海拔的大農大富平地森林園區，自民國100年開園後，採低密度開發，區內生態資源豐富，白天隨處可見台灣特有亞種的珍稀鳥種環頸雉，還有全國最長森林自行車道享受騎乘樂趣。
此外，每年3到4月是螢火蟲發生的季節，夜間螢光閃爍，十分夢幻迷人。
吳坤銘指出，此次結合周邊光復鄉大進、太巴塱、大興、馬佛、大富、大豐、富源社區發展協會、花蓮縣環頸雉的家永續發展協會、綠野香坡農村發展協會等9個部落、社區共同合作參與，並邀請光復鄉公所、花蓮觀光糖廠等協辦，讓賞螢活動充滿知性、寓教於樂。
這項由部落、社區自主辦理的「付費型」賞螢活動，自3月18日起至4月16日止，採網路預先報名，現場繳費，每人新台幣198元(2歲以下不收費)。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。