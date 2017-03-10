汪毅夫：張志軍的話是硬道理 不是硬話

針對中國大陸國台辦主任張志軍日前聲稱「台獨之路走到盡頭就是統一」，大陸全國台聯會長、全國人大代表汪毅夫今天說，張志軍的話「是硬道理，不是硬話」，不必過度解讀。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行分組會議，其中「台灣省代表團」首度開放境外媒體旁聽。汪毅夫在回答台灣媒體提問時，作上述表示。

汪毅夫說，張志軍和中國大陸國務院台灣事務辦公室前主任王毅一樣是「男神級的部長」，說話都是「謙謙君子，從來不講硬話」。

他聲稱，張志軍這番話，在他看來「是硬道理，不是硬話」，因為統與獨就是「硬道理」，且台獨走到盡頭只有2個狀況，第1個狀況就是前總統陳水扁說的「做不到就是做不到」；第2個狀況就是「做下去」。

汪毅夫表示，如果台灣執政者宣布台獨，就會面臨中國大陸制訂的「反分裂國家法」，這是中國大陸劃下的底線，將會為台灣帶來災難性的後果。因此，台灣各界對張志軍這番話，「不必要過度的解讀」。

他說，希望台灣執政者「退一步海闊天空」，只要「後退一步到原來的原點上」，兩岸關係一定會很好。

汪毅夫對今年的兩岸關係表示，他「一直保持樂觀態度」，也希望兩岸關係會溫暖起來。理由是，今年中共將召開第19次全國代表大會，而18大以來諸如「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等涉台議題出現很多全新話語，在他看來，話語的創新「有時會開創全新的機會」。

他又說，中國大陸很多人批評台灣年輕人沒有中國意識。但他們是在「去中國化的環境下成長」，外界「不應該這樣批評他們」，因為他們也是在兩岸大開放的背景下成長。相信到了2021年（中共成立）「第1個百年目標時」，他們會成為推動兩岸和平發展的重要力量。1060310

(中央社)