傷口癒合忌吃深色食物 醫：錯誤迷思

坊間有一說是，身上有傷口時，不宜食用深色醬料、飲品和食物，否則會留下深色疤痕，奇美醫學中心表示，這是錯誤迷思，飲料食物的顏色完全不會影響傷口癒合。

坊間認為身體若有擦傷、挫傷、撕裂傷、開刀縫合等傷口時，不宜食用醬油或咖啡等深色液體，也不可以吃芝麻、海苔等深色食物。否則飲食中的黑色素會堆積在傷口及周圍，形成難看且明顯的深色疤痕。

奇美醫學中心整形外科醫師葉敬淳今天說，這種說法是沒有科學根據的。傷口癒合過程的順利與否，主要是看受傷情況、感染程度、縫合及病人本身的條件（營養、免疫力等）。因此，飲料食物「本身的顏色」完全不會影響傷口的癒合。

至於傷口皮膚為何變黑？主因是皮膚細胞受損後，活化了酪氨酸(酉每)，造成黑色素的生成，讓皮膚看起來變黑。但隨皮膚細胞的逐步修復，黑色素會慢慢裂解直到消失，膚色也會自然淡化。

不過，在傷口癒合過程中，若皮膚長期被紫外線照射，也會導致皮膚發黑。所以，傷口癒合時，不必忌吃深色食物，反而要做好抗感染和防曬，且避免攝取辛辣、刺激性食物。1060310

(中央社)