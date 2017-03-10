周小川：人民幣對外開放 逐步取得進展

中國人民銀行（大陸央行）行長周小川今天表示，中國大陸不刻意追求人民幣債券是否納入某一具體債券指數，但會穩步在這方向推進，對外開放會逐步再取得更明顯的進展。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請周小川等人行高層說明金融改革與發展議題。周小川在回答中國大陸債市對外開放相關問題時，作上述表示。

周小川指出，債券市場始終都有對外開放，並不是哪一年有一些特別的舉動。人民幣2016年被納入國際貨幣基金（IMF）特別提款權（SDR）貨幣籃子，有利提高外國投資者對大陸債市興趣，積極性也增加。

他說，大陸也相應推出一些政策，「但不是一些突出的政策」，也不刻意追求人民幣債券是否納入某一個具體的債券指數，但會穩步地在這個方向推進，在對外開放方面，會逐步再取得更明顯的進展。

人行副行長兼大陸國家外匯管理局長潘功勝說，大陸債券市場對外開放主要有兩方面。首先是境外機構到大陸市場發行債券，也就是「熊貓債」，到2016年底，共發人民幣600多億元。此外，世界銀行2016年在大陸發行以SDR計價的債券。

他表示，另一方面是推動境外機構投資中國大陸的債券市場。現在投資大陸債市的境外投資者有400多家，規模約8000億元。2016年增加了100多家，額度增加了1500億元。1060310

(中央社)