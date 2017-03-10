重症外勞恐成人球 勞動部將開雙邊會議

中國國民黨籍立法委員陳學聖今天說，外籍移工每年傷病、死亡約1500名，法令卻無相關規範來協助。勞動部表示，今年將與4個來源國開勞工雙邊會議，要求提供急難救助基金。

陳學聖與國民黨立委林麗蟬上午在立法院舉行記者會。陳學聖指出，台灣共有23萬7200多名社福外籍勞工，每年因傷病、殘障、死亡約有1500名，依規定在契約期間雇主要照顧外籍移工，但若看護工失去工作能力，雇主有權利予以解聘，但移工在台重傷後終止雇用的後續協助，卻沒有規範。

陳學聖說，來自印尼的芯塔，2014年3月來台，工作9過月後不知道什麼原因全身癱瘓，目前還在住院，芯塔的簽證下週一就要到期，因沒有雇主也沒有勞健保，「接下來會變成人球」。

林麗蟬說，這不是個案而是通案，勞動部要檢討法令是否有不足的地方？呼籲政府移民署、勞動部、衛生福利部應跨部會討論，如何看待從外國來台付出青春、勞力的移工權益。?

內政部移民署移民事務組專門委員李明芳說，芯塔「不會變人球」，簽證3月13日到期後，已協調新竹縣服務站，在合法居留效期內做延期，是沒有問題的。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長陳昌邦表示，外籍勞工來台遇到有急難救助情形，勞動部有補助要點，最高可補助新台幣10萬元慰問金，芯塔部分在民國105年10月底已經撥付。

陳昌邦說，外籍勞工罹患普通傷病是由外籍勞工個人負擔，若無力負擔情況，雇主可透過1955專線會請地方政府協助，不足部分由來源國在台辦事處協助籌措費用；芯塔的個案已經轉給印尼在台辦事處，並多次探訪移工。

陳昌邦表示，預計今年與4個來源國召開勞工雙邊會議，要求來源國必須提供在台工作的勞工，若有罹患傷病重症情況下，要給予經濟、醫療費用協助，建議成立外籍勞工在台急難救助基金因應。1060310

(中央社)