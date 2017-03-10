重返政壇？ 阿諾傳將角逐加州聯邦參議員

前加州州長阿諾可能重返政壇？（圖/美聯社）

前加州州長、知名動作明星阿諾（Arnold Alois Schwarzenegger），在川普（Donald Trump）上台後，多次與其公開互嗆，成為當前政治的關注焦點之一。近日更傳出，不少民主黨支持者欲拱阿諾再度重返政壇，於2018年接替屆齡退休的現役民主黨加州聯邦參議員黛安·范士丹（Dianne Feinstein），出馬角逐參議員資格。對此一傳聞，阿諾僅透過發言人表達不證實也不否認的模糊態度，留給外界一個想像空間。

據美國POLITICO網站報導，前加州州長、以「魔鬼終結者」（The Terminator）走紅的影星阿諾，近日除與新總統川普之間的鬥嘴外，更驚傳加州當地不少支持者欲拱他再次出馬，於明年國會大選角逐加州的聯邦參議員席次。目前民主黨籍的加州聯邦參議員黛安·范士丹已高齡85歲，已不再參與下屆選舉，讓阿諾有機會能藉此重返美國政壇。然而對此傳聞，阿諾的發言人丹尼爾（Daniel Ketchell）表示，「目前阿諾正專注於，透過自己的影響力去改變政治和社會改革，但我們保留所有開放態度與選項。」

2003年時任加州州長的阿諾（圖右）與妻子瑪麗婭·施瑞弗爾（圖左）。（圖/美聯社）

現年69歲、出生於奧地利的阿諾·史瓦辛格，從15歲起開始健身，並多次取得國際健美冠軍頭銜，並於1968年移居美國，連續多年取得奧林匹克先生的榮譽。阿諾於1983年正式入籍美國，並取得威斯康辛州大學學士學位。隔年因主演《魔鬼終結者》而在全球爆紅，讓阿諾與該系列電影幾乎劃上等號。紅遍半邊天的阿諾，在2003年加州州長補選中，以4成8得票率勝選，並順利連任。但由於美國憲法的限制，讓非出生於美國境內的阿諾，最終沒能挑戰白宮大位。

當年阿諾以共和黨身份角逐州長職務，受益於前妻、也是美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）外甥女瑪麗婭·施瑞弗爾（Maria Owings Shriver）協助，順利以高知名度與民主黨支持下入主民主黨主導的加州。如今若再出馬，挑戰難度更高的聯邦參議員，阿諾與兩大黨的互動、以及川普的態度，將是未來外界和八卦所關注的焦點。

(中時電子報)