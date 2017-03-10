SBL》季後賽次輪戰況膠著 晉級關鍵在洋將
結束在彰化舉行的季後賽首輪，11日登場的7戰4勝制次輪接著登場，分別由台北達欣對上桃園璞園、新北裕隆遭遇台啤，究竟誰能搶進今年總冠軍賽？關鍵仍在洋將身上，當然本土勢力能否抬頭，也是誰能晉級的重要因素之一。
達欣對璞園 布拉要更悍
「印度姚明」布拉本季在內線展現的強大破壞力，是達欣搶下例行賽第1的最大原因，幾乎只要他在禁區接到球，不是扣籃，就是製造犯規收場，可惜他仍有速度過慢與體能欠佳問題，將成這個對戰組合勝負的主要變數。
畢竟達欣本季遭遇璞園，取得4勝1敗絕對優勢，唯一輸的1場是遭到璞園超準外線轟垮，代表璞園想要守住布拉確實很難，如今歷經快兩周休息，布拉勢必養足更多氣力，只要體能調整得宜，布拉勢必可以打得更強悍。
別忘了達欣本季不光只有布拉表現優異，年度MVP大熱門周儀翔，搭配蘇翊傑、林宜輝、施顏宗等優質主力，甚至板凳上的黃鎮、張智峰、羅鈺群、張家榮、呂濟而都是可用之兵，展現達欣兵多將廣的充足本錢。
可是本季變成被低估角色的璞園，目前挾著首輪3連勝淘汰富邦的凶猛氣勢，當然很想完成連6季闖進冠軍賽壯舉，「新台灣人」戴維斯的體能是首要關鍵，其次仍需本土球員打出首輪的絕佳狀態才行。
裕隆對台啤 變數是李恩
儘管本季裕隆與台啤的對決，裕隆3勝2敗占優，可是台啤突然遭逢B.戴維斯左腳跟腱斷裂，季後賽無奈改用前台銀洋將李恩，卻在首輪打出極佳隊形，李恩更拿場均22籃板的驚人內線演出，台啤化危機成轉機。
畢竟台啤與裕隆都以外線見長，誰能掌握這個對戰組合更多籃板球，將占更多勝機，李恩的215公分身高，裕隆只能繼續派出周柏臣與李德威力抗，就算李恩進攻技巧拙劣，但他的籃板掌握能力，將讓台啤在內線較居優勢。
在本土戰力方面，蔣淯安、周伯勳兩名中華隊新生代國手，搭配于煥亞、李愷諺兩名後起之秀，台啤年輕本錢十足，卻也有經驗上的弱勢，不過別忘記台啤是上季冠軍隊，他們絕對不願今年止於次輪而已。
裕隆的優勢在於賀夫的全能球風，以及「男模」呂政儒領軍的外圍射手群，除了必須提升三分準度，賀夫也須控制一下自己的壞脾氣，且避免陷入犯規麻煩，裕隆休息兩周期間的調整狀態好壞，也在11日次輪首役完全展現。
(中時電子報)
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