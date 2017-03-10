退保防法草案 林錫耀：有人權等疑慮
行政院副院長林錫耀今天表示，保防工作有修法與立法必要，退回法務部調查局所擬「國家保防工作法」草案，主要是有人權保障疑慮，設置過多單位與人員也不妥，退回法務部檢討。
媒體報導，調查局草擬草案賦予保防員「臨檢權」、查訪、調閱個人文件資料等權限，包括敏感性國防工業、高科技產業與其他影響國家安全與利益產業，都被要求建立保防安全防護單位或人員遭質疑。
林錫耀上午在立法院受訪表示，台灣保防工作確有疑慮，修法、立法應有必要，但就像外界質疑調查局的草案「是不是人二復辟？」早期民主進步黨對人二單位非常有意見，後來廢除各機關設人二單位，固然保防工作很重要，不必用這種方式處理，行政院才退回草案。
是否指示法務部應朝哪個方向研修？林錫耀說，由法務部檢討；行政院會用最精簡有效方式達保防目標。
媒體追問，中國滲透台灣，林錫耀昨天是否在民進黨中央常務委員會上表達擔憂？他說，情治單位、國家安全部門都會有些訊息，台灣雖民主開放，也不能對相關保防工作毫無警覺，連美國這麼強大的國家，保防工作都非常謹慎，美國在世界各地都有嚴密保防網絡。
「人二室」是「人事室第二辦公室」簡稱。威權時代「人二室」隸屬調查局人事查核系統，調查機關考核公務人員個人思想，影響人事正規升遷。1060310
(中央社)
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