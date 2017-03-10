圖輯》中華隊抵台 郭泰源：謾罵無法打出好成績

總教練郭泰源表示，棒球不是靠謾罵就可以打出好成績。(范揚光攝)

苦吞2敗的陳鴻文神情嚴肅地走出機場入境大廳。(范揚光攝)

隊長林智勝表情嚴肅地走出登機門。(范揚光攝)

經典賽A組預賽結束，中華隊今日上午搭機，於11時後陸續返抵桃園機場，現場也出現不少迎接中華隊回國的球迷。張志豪昨對韓國擊出1打點安打，讓中華追成7比8，他今受訪，特別謝謝打擊教練陳金鋒的指導。另外，總教練郭泰源表示，棒球不是靠謾罵就可以打出好成績。

張志豪今受訪，指經典賽很多投手都不熟悉球路，要在最快時間去了解他們，是最大的挑戰，但上場打擊前，陳金鋒學長都會提示，這些投手有什麼球路，再專注看前一棒打擊，擬好策略。

(中時)

表現亮眼的張志豪特地感謝「鋒哥」陳金鋒的指導。(范揚光攝)

不少球迷前來機場為球員加油打氣。(范揚光攝)