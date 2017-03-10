台南紡織董事長向小英建言 台南蓋捷運、觀光機場
台南幫第三代、台南紡織公司董事長侯博明，今年接下第15屆億載會會長一職，傍晚5時30分，總統蔡英文也將親自出席交接典禮，侯博明將針對台南發展親向總統提出4大建言，包括將台南軍用機場改為國際觀光機場、安平港發展遊艇觀光碼頭、捷運加快腳步及全力掃毒，「要讓台南像個真正都市，台南才有發展。」
由大台南地區上市櫃公司經營者組成的億載會，目前有66名會員，包括統一企業、奇美集團、台南紡織、東陽集團等企業主都是會員，橫跨各產業，資本額超過千億元。
侯博明上午受訪表示，現在想的是如何讓各企業一同努力，讓台南更好。他說，台灣不要再吵一例一休等問題，多講對於社會沒有益處，而是要思考如何讓台灣更好？他自己是台南人，目光當然優先放在如何讓台南更好？
為此，他也將針對台南觀光發展、台南交通壅塞提出4項建議。他強調，台南塞車問題嚴重，捷運系統應該要趕快建構起來，將高雄捷運一路從岡山銜接到南科。此外，台南國際機場在南區，阻礙台南發展，也應該改成觀光機場，將原來的空軍基地移到岡山，與高雄小港國際機場形成「北機場、南機場」，對兩個都市觀光都有幫助，再來就是建置安平港國際觀光碼頭。
提到社會亂象，他也有感而發，他說，當今社會毒品氾濫嚴重，青少年染毒對社會造成很大傷害，政府必須要全力大掃毒，希望總統意識到這個問題，投入大掃毒。
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(中時)
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