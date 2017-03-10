智能不足者沿街清掃 個個都是一級棒
雲林縣啟智協會今年承包雲林縣議會環境清掃工作，每天都有十幾名智能障礙的「孩子」穿著紅背心繞著馬路掃，別看掃地沒什麼，能拿掃帚、掃得乾淨就是高功能，教保員說：「他們向我們學習，我們也向他們學習」。
雲林縣啟智協會已經成立快二十年，從一開始安置智能障礙不足者，這幾年試著尋找他們能做的工作，如打掃、組裝玩具。功能較好的大孩子（包括老孩子）就晉升為「小作手團隊」隊員，嘗試著工作；功能較低的留在本會，繼續接受安置、照顧、生活訓練。如果在小作手團隊適應不良再回到本會，模式類似大聯盟、小聯盟。
啟智協會今年承包縣議會的環境清潔工作，小作手團隊上班日就出來打掃，本會的學員一周協助一次。
打掃對正常人很容易，對這群特殊的青年要花點時間，肢體要協調才掃得乾淨，每天從早上九點掃到十一點差不多才告一段落。
教保員林淑芸說，「一級棒的才能在這裡掃地耶！」還有很多包尿布、坐輪椅、無法自理的孩子再本會接受照顧，自顧不暇。
出來打掃的孩子話講的不清楚，但很有禮貌，見人就喊「叔叔好，阿姨好」，縱然他們的年紀也不小。
林淑芸說，帶這群孩子就像帶自己的孩子一樣，都是有緣份、互相學習。她覺得，正常人煩惱太多了，可以向智能不足的孩子學習樂觀、天真、活潑，一點點小事就開心、知足、滿足。
(中時)
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