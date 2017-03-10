武陵賞櫻團遊覽車事故 士林地檢署下午公布調查報告
蝶戀花旅行社武陵賞櫻花團意外，造成33死11傷，士林地檢署經過1個月的調查，解析行車紀錄器，俗稱的「大餅」，預計下午3點30分，還原事故發生前5公里的車速，還包括遊覽車車輛的保養記錄，釐清事故責任是否為駕車超速，還是隨車人員叫駕駛開快一點，以及煞車、輪胎等機械原因，還有司機過勞問題。
檢方表示，日前已通知死者家屬到庭，以圖表、後車行車紀錄器，說明事故發生過程，家屬質疑，蝶戀花旅行社實際負責人周比蒼排班密集，不讓司機休假，以致於過勞發生意外，但檢方調查發現，2月10日司機康玉薰確實有休假1天。
檢方分析事故發生前5公里的車速，發現過彎時車行速卻有過快，但受限於「大餅」每隔數10秒才會記錄一次，將配合路線圖比對，釐清事發前一刻行車車速。
另外，機械保養部分，事故遊覽車1998年出廠，當時車高比現行法規高，為配合台灣多山路況，之後有修法降低，是否因車體過高造成翻車意外，檢察官也將一併說明。
檢方表示，死者家屬當庭提出業務過失致死、傷害等告訴，檢察官調查蝶戀花名下的財產，並通知移民署，周比蒼等人若出境、變賣財產將通知檢察官，下次開庭周比蒼等人轉列為被告出庭。
(中時)
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