WBC》臉書留言不捨父被譙 郭泰源返台直奔家抱愛女

郭泰源對經典賽的組訓感到無奈。(范揚光攝)

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(13:22更新照片)中華隊總教練郭泰源10日上午11時自仁川返台，抵達桃園機場出關時，刻意閃躲接機的媒體與球迷，悄悄從另一邊離開機場搭上接機的私人轎車，直奔台北家中與家人團聚，並向19歲的大女兒郭思諭說聲：「謝謝妳這麼挺爸爸。」

中華隊A組預賽吞3連敗，郭總遭球迷質疑調度有問題，網路上被不網友罵翻。郭思諭不捨父親被譙，在臉書上寫了約800字為郭總說話，說出父親與棒球人的心聲：「沒有人希望輸球，真的，沒有人」。

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郭思諭全文留言如下：

記得2015林智勝打出3分全壘打贏古巴的激動嗎？當時我人在桃園機場第1航廈，我聽到身邊傳來各種歡呼，抬起頭發現每個人都在看直播，我朋友也立馬密我說他在莊敬路整條路上的人們一起歡呼，我想這就是棒球最讓人感動的時刻，真的很感動也很振奮人心，就連到現在依舊雞皮疙瘩。

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沒有人希望輸球，真的，沒有人。從我有記憶開始，我的爸爸就在為台灣盡一份心力，就算他在日本當軟銀教練的時候他依舊心念著台灣。他真的很愛很愛台灣，這是沒有人可以質疑的。我希望多一點鼓勵少一點謾罵，球員教練不欠台灣什麼，沒有人故意輸球。是的是有要檢討的部分，但中華隊的力量是台灣人民的支持啊！

拜託拜託別再罵了，有愧疚有難受他們都在承擔，他們沒有僥倖也沒有任何一絲一毫的不在乎。大家都愛台灣棒球，熱愛著棒球，用生命在打每1場比賽。

我只想說，記得那種衝動記得那雞皮疙瘩全台人民歡聲雷動的感動嗎？這是我們台灣棒球，最需要我們一心一意的支持！

還有我的爸爸真的很辛苦，他並沒有表面上看的那樣輕鬆，他很認真的在為每1場比賽做努力，每1位球員都是這樣的，不應該再遭受謾罵批評，做不好的相信他們都知道哪裡該改進，我只希望大家可以多一點正面力量好嗎？

謝謝大家的支持鼓勵與安慰，雖敗猶榮不是藉口，是真的每場球大家都拼了命的在努力，這才是棒球的初衷！謝謝每位選手的努力，謝謝大家帶給我們這麼精彩的比賽！

爸爸，辛苦你了，真的辛苦你了，台灣有你真好，我愛你

郭泰源自小就疼愛2個漂亮可愛的女兒，父女感情相當好，中華隊輸球，知道女兒心理一定也不好受，10日返抵國門後就直奔家中，與2位寶貝女兒團聚，相互加油打氣。

針對預賽中華隊表現，郭總感動的說：「這次球隊的凝聚力比上次(指12強)好，鬥志相當不錯，雖然結果不是那麼如意，但起碼選手都努力過了，最重要是過程，結果就結果嘛。」傳言經典賽是他最後1次帶國家隊，郭總並未正面回答 ，只表示，先休息一陣子再說。

「如果我們後面有人家那種好的投手或中繼，這兩場(對荷蘭與韓國)應該不會輸才對。」 郭總無奈的說：「我們的組訓要再好好檢討，以後一定要多給總教練一點時間。」。

(中時電子報)