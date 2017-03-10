屏市清晨火警，一男子燒死鐵皮屋內

屏東市鐵皮屋火警，火勢延燒猛烈。(翻攝畫面)

屏東市10日清晨發生鐵皮屋火警。(翻攝畫面)

屏東市建國路與大豐路口一處一層樓鐵皮屋，於今日清晨4時32分傳出火警，屏縣消防局隨即派遣屏二、屏東、長治、麟洛等分隊，共出動13車、40人救援搶救，到達現場時屋體已全面燃燒，經布線防護延燒及破壞入室搶救，火勢於5時29分熄滅，並在屋內鐵捲門旁發現一名男性焦屍。

根據家屬指認，確定為36歲郭姓男子，因消防員到場時門口緊閉，且火勢從內向外燒，初步排除從屋外縱火跡象，且男子屍體在距離門口3至5公尺處呈現仰躺狀，懷疑是已經逃到門口，卻被濃煙嗆暈、活活燒死，至於起火原因目前已由火調人員積極釐清中。

(中時)