日美罕見東海聯合訓練 制約意涵頗高

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共同社報導，日本海上自衛隊護衛艦與以美軍核動力航母「卡爾?文森號」為中心的航母戰鬥群，正在東海進行聯合訓練。

共同社引用日本政府相關人士消息指出，自衛隊在東海與美軍航母實施訓練頗為罕見，或許是為了制約多次發射彈道飛彈的北韓，以及加強海洋活動的中國大陸。

這項聯合訓練在7日至10日間舉行，由多艘海上自衛隊護衛艦和航母戰鬥群共同行動，確認戰術運動並展開通信訓練。

這次訓練是利用「卡爾?文森號」參加美韓聯合軍演的機會實施。

航母戰鬥群由載有多架戰鬥機的航母、驅逐艦和補給艦構成，也有潛艇隨行。

「卡爾?文森號」的戰鬥群2月在南海活動，一度停靠菲律賓港口，之後又前往東海。

在日本週邊，大陸首艘航母「遼寧艦」去年12月駛過沖繩本島和宮古島之間海域。本月2日，推斷為戰鬥機和轟炸機等共13架大陸軍機在該海域上空往返飛行。

本月6日，北韓發射4枚彈道飛彈，3枚落在日本秋田縣近海的日本專屬經濟區（EEZ）。

日本防衛省高層透露，這次聯合訓練與美日安保法無關。

(中央社)