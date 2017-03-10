刮刮樂2千萬全落中市 台彩：財神爺太偏心
台彩今年春節發行的「2000萬開運發財金」刮刮樂，3個頭獎全在台中市售出，台彩公司總經理黃志宜今天前來開出頭彩的彩券行道賀，只能說「財神爺太偏心！」
台彩在春節期間發行的「2000萬開運發財金」刮刮樂共有3個頭獎2000萬元，過年後第1個頭獎就在台中市北屯區的「幸運商行」刮出，接著南屯區的「金賺彩券行」售出第2個頭獎，第3個頭獎則由大雅區的「麒福彩券行」刮出。
黃志宜上午到台中市向刮出頭獎的彩券行道賀，並提供中獎彩券影本與批購證明單樣張給經銷商做紀念，金賺彩券行還免費贈送200份刮刮樂，很多民眾一早就來排隊領取沾喜氣。
黃志宜指出，從民國101年推出面額2000元的刮刮樂至今共有9名頭獎得主，台中市去年開出1個頭獎後，今年3個頭獎又全落在台中市，加上從第4屆公益彩券營運至今，威力彩開出的14注頭獎中，就有6注是開在台中市。
「財神爺真是太偏心！」黃志宜打趣說，頭獎獨厚大台中外，也應該要將彩券列入台中10大伴手禮，鼓勵民眾到台中來，千萬記得要買彩券，還能挺公益。
至於幸運刮中2000萬頭獎的得主，黃志宜說，其中兩名中獎人都是未滿30歲的年輕單身族，男女各一，一名家中務農，每年過年一定會買春節限定推出的高額刮刮樂，一刮中頭獎馬上跟父母分享這個好消息，打算將獎金存起來。
另一名中獎人在科技業上班，固定會買大樂透、威力彩、今彩539等電腦型彩券，刮中頭獎後最想做的事情是買車，但跟前一名中獎人不一樣的是中獎後還未對任何人透露，打算在做好獎金規劃後再與家人分享喜訊。1060310
(中央社)
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