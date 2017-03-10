陸生疑當共諜 政大：周男已畢業

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疑為中國大陸學生的周姓男子，涉嫌違反國家安全法，遭台北地方法院裁定羈押禁見。政治大學指出，周男已於民國105年畢業。

政大主任秘書王文杰表示，對於周男涉入共諜案感到訝異。據查，周男是政大第二屆陸生，於101年進入企業管理所就讀，並於105年畢業。

王文杰說，校方詢問所上助教、學務處同仁都指出，周男在學期間，學業和課外活動都感覺不出異狀。

王文杰表示，陸生申請入學基本上採書面審查，部分系所會透過視訊或電話面試，但如果陸生來台有其他目的，校方很難在審查階段發現。畢業後周男要利用何種方式再次入境，校方更無從瞭解。

王文杰強調，站在學術立場，不希望對岸當局利用學生身份，進行類似的調查，這對學習是一種扼殺。

對此，教育部主任秘書陳雪玉表示，希望兩岸在對等、互惠的狀況下交流，對於此案還需進一步瞭解才能回應。1060310

(中央社)