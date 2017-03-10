板小校舍完工　朱立倫：百年校園新風貌

新北市長朱立倫今天出席板橋國小校舍整建第2期工程落成啟用典禮。他表示，板橋國小建校超過百年歷史，市府進行校舍更新，讓孩子在快樂、安全的環境下學習成長。

朱立倫指出，新北市境內小學共有218所，國、高中加起來336所，除了新校建設外，市府近年也推動老校更新，目的是讓孩子們在安全環境下學習，6年來投注整建校舍經費高達52億餘元，迄今已完成36所校舍整建，校舍更新仍持續進行中。

他說，板橋國小第2期校舍整建工程包括館藏豐富的圖書館、設備完善教學教室、永續多樣性的生態園及安全舒適的運動場所，完成之後可以讓學童更加安全、快樂地學習，新校舍同時也提供社區民眾作為休閒生活的場所。

聽取新舍校簡報後，朱立倫在板橋國小師生帶領下，參觀以綠建築理念設計打造的新校舍，親身體驗藝術與科技兼具的教學設施，他對於舒適、溫馨又新穎的校園空間印象深刻，看到新校舍旁空地上仍保留部分日據時代興建的老校舍，相當肯定校方對歷史傳承的用心。

新北市教育局表示，板橋國小二期校舍改建工程於今年1月底竣工，讓學校擁有全新且完整的運動場，靜態教學區和動態運動區動靜分明，教學活動互不影響。

此外，新建置的景觀生態區與休閒活動區，皆以綠建築設計，加上複層植披、綠屋頂，推展生態及節能，讓環境永續，也成為教學的自然素材。1060310

(中央社)