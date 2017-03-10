原民運動會聖火抵台南 汪志敏主委以鄒族語祈福
台南市擁有7000餘位都會原住民，今年3月25日將舉辦全國原住民運動會，由新竹縣7位校長組成的環台聖火隊，史上首度進入台南傳遞聖火，台南市民族事務委員會主委汪志敏以鄒族語為隊伍祈福。今年台南市預估在三鐵、跆拳道、傳統射箭可望奪牌。
全國原運會兩年一次，過去14屆賽事前的聖火傳遞地點皆以各縣市的原鄉為主，原住民散居的台南市常被忽略跳過，今年新竹縣承辦賽事，改以各縣市政府為傳遞聖火地點，聖火隊首次抵達台南。
台南市原住民議員蔡玉枝、谷暮‧哈就服務處主任都到場參加聖火傳遞儀式，汪志敏稱讚原運會的舉辦促進原住民感情交流，發揚原民傳統文化，以鄒族語為聖火隊祈福。雙方互贈小禮品，作為兩個城市的原住民交流。
全國原運會25日至27日在新竹縣舉辦，分為原住民擅長的一般競技項目與原住民傳統競技項目，共有5000多名選手參加，台南市派出109名選手參加七項賽事，在三鐵、跆拳道與傳統射箭三個項目有奪牌希望，預估起碼可帶回二金一銅的獎牌。
(中時)
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