原民運動會聖火抵台南 汪志敏主委以鄒族語祈福

原運會聖火首次抵達台南，台南市民委會主委汪志敏（左）從新竹縣聖火隊手中接下火炬。（程炳璋攝）

台南市原住民代表們（左排）接過聖火時接感到興奮，也為賽事的台南代表隊加油。（程炳璋攝）

台南市擁有7000餘位都會原住民，今年3月25日將舉辦全國原住民運動會，由新竹縣7位校長組成的環台聖火隊，史上首度進入台南傳遞聖火，台南市民族事務委員會主委汪志敏以鄒族語為隊伍祈福。今年台南市預估在三鐵、跆拳道、傳統射箭可望奪牌。

全國原運會兩年一次，過去14屆賽事前的聖火傳遞地點皆以各縣市的原鄉為主，原住民散居的台南市常被忽略跳過，今年新竹縣承辦賽事，改以各縣市政府為傳遞聖火地點，聖火隊首次抵達台南。

台南市原住民議員蔡玉枝、谷暮‧哈就服務處主任都到場參加聖火傳遞儀式，汪志敏稱讚原運會的舉辦促進原住民感情交流，發揚原民傳統文化，以鄒族語為聖火隊祈福。雙方互贈小禮品，作為兩個城市的原住民交流。

全國原運會25日至27日在新竹縣舉辦，分為原住民擅長的一般競技項目與原住民傳統競技項目，共有5000多名選手參加，台南市派出109名選手參加七項賽事，在三鐵、跆拳道與傳統射箭三個項目有奪牌希望，預估起碼可帶回二金一銅的獎牌。

(中時)