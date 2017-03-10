民進黨立委張廖萬堅 10日宣布辭去棒協理事
世界棒球經典賽中華隊遭到三連敗橫掃，無緣晉級，立委痛批，主因是中職聯盟與棒協不斷互鬥。立委張廖萬堅指出，他是因為擔任台中市棒委會主委，所以擔任棒協理事，這是榮譽職，但是針對一直以來引發的亂象，自己都沒辦法忍受，棒協與中職聯盟長期的心結開始互鬥，導致多次協調無成功。張廖萬堅10日並宣布辭去棒協理事。
(中時)
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