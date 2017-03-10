通勤優惠定期票卡 多團體簽署申請
桃園機場捷運通車滿一周，拉近北北桃距離也肩負起生活圈的通勤責任，桃捷公司10日與機捷沿線醫院、企業代表共同簽署135團體定期優惠票方案連署書，同時由設計通勤卡片的設計師徐千舜說明理念，桃園市長鄭文燦表示，包括長庚醫院、A7合宜住宅及桃園機場員工，超過3000多人申請專案，可打到5折優惠。
徐千舜表示，369定期票優惠票卡以城市線的設計，希望藉由此卡帶著大家一起騁馳在平穩又美麗的道路上，此款定期票卡分別推出時尚紅、時尚紫與時尚灰3種不同的顏色，旅客可依照自己的喜好購買。
「通勤135團體優惠票卡」則運用了機捷路線中會看到的景物，藉由簡潔明瞭的圖案，昇華了每一位不同的人們追求不同幸福與夢想，票卡設計也巧妙地用了永不間斷的線條，不僅使每張卡片能夠得以相連，也代表著機場捷運線帶給人們永不間斷的祝福。
(中時)
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