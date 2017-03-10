推展棒運 高市將向下扎根
2017經典賽中華隊慘敗，檢討棒運發展聲四起，高雄市教育局長范巽綠今天說，發展棒運應向下扎根，讓孩子從小喜歡棒球，擴大棒運人口，結合現行三級棒球制銜接，培育更多好手。
范巽綠上午出席三民區鼎金國中新校舍落成啟用典禮受訪時，做以上表示。
范巽綠說，高雄市教育局近年來致力三級棒球銜接工作不遺餘力，全市包括中正、忠孝、復興、鼓岩及岡山壽天國小的體育班都有重點培育棒球小將，但目前呈現橢圓形狀，將加強國小端向下扎根力道，朝正三角形發展。
她又說，推展棒運風氣應從小做起，讓孩子及家長都喜歡棒球，喜歡玩、喜歡看，風氣上來，棒運人口也會跟著上來，找回昔日棒球魂，才能重振台灣棒球王國美譽，這也是發展棒運的治本之道。
她希望，要讓孩子培養體育和教育一樣重要的觀念，使每名小球員未來都能成為優質球員，打造台灣棒球的績優股。
為防範棒球小將運動傷害，范巽綠表示，教育局也與高雄榮總及市立小港醫院合作，照顧各校體育班學生，減少小將們的運動傷害。
另外，鼎金國中原校舍因耐震度評估不足，市府編列2期校舍改建經費，第1期新台幣1億6000多萬元，第2期9900多萬元。第1期校舍工程於民國103年11月0日開工，歷經400個工作天，於今年2月18日完成驗收，今天啟用，第2期新校舍工程已發包，預計於明年7月完工。1060310
(中央社)
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