喝茫睡著剎車鬆掉撞前車 酒駕男吃高額罰單
斗六市長平派出所接獲報案某處發生車禍，員警抵達時，肇事的王姓男子卻昏睡在車內，員警拍窗叫人才驚醒，但裝作沒事，拒絕酒測。酒測結果他的酒精濃度高達1.03毫克，坦言等紅燈時睡著，剎車不小心鬆開撞到前車。
警方表示，員警抵達時看到肇事者「暈睡」，立即拍打車窗，當事人雖驚醒下車，但刻意閃躲員警，行跡詭異。
為釐清案情，員警欲對王姓駕駛製作呼氣酒精濃度測試，他多次拖延不願配合。員警告知如不願配合酒測，將以違反道路交通管理處罰條例裁處9萬元罰鍰，王姓男子才配合吹測酒精濃度。
警方測得他呼出的酒精濃度高達每公升1.03毫克，遠超過法定標準值每公升0.25毫克，依公共危險罪移送法辦。
王姓男子表示，本來就忙於工作，多日睡眠不足，加上早上應酬喝酒，開車欲趕往工地，因停等紅燈而睡著，原本踩剎車的腳不知覺鬆開才追撞前車，懊悔不已。
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(中時)
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