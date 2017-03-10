朴槿惠下台 孔曉振在台北緊盯、眾韓星歡呼

劉亞仁、孔曉振、澤演都發文關心總統彈劾案。（圖／達志影像；中時資料照片）

孔曉振在台北隔空關心家鄉彈劾新聞。（圖／翻攝自rovvxhyo IG）

劉亞仁紀念歷史一刻。（圖／翻攝自hongsick IG）

瑟雍喊：「全數通過」。（圖／翻攝自lsod.d IG）

澤演與俊昊在推特發文關心彈劾案。（圖／翻攝自taeccool、dlwnsghek、2pmagreement211推特）

南韓總統朴槿惠彈劾案今(10日)宣布在8名大法官投票下，全數通過，確定即刻下台，而南韓也將在60天內選出下屆新任總統。由於先前傳出朴槿惠因立場不同，封殺了9473名文化界人士，導致演藝圈大部分藝人都持倒朴意見，稍早消息傳來，人在台北的孔曉振在文華東方酒店打卡，分享自己在餐桌上觀看家鄉新聞的照片，說：「在遠處也要...」。

去年11月朴槿惠閨密案爆發，連續幾個周末都有倒朴民眾走上街頭，以表達對現任總統不滿，韓星劉亞仁、李準等也親自參與，不畏被列為黑名單。剛剛朴槿惠確定下台，孔曉振隔海關注外，劉亞仁也貼出在車上電視觀看畫面，說：「2017年3月10日 大韓民國」，對歷史性的今天表示感動。

而先前就常表示關心政治的藝人不只這些，2PM澤演剛也在推特開心說：「罷免！」、2PM俊昊：「哇嗚！」、2PM燦盛在IG喊：「連根拔起」、前2AM瑟雍：「全數通過」，其他如李準、金娜英、金秀路等人也在社群網在貼上法院連線新聞照片，對國家未來表現出十足關心。

(中時電子報)