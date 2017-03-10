郝參選僅瓜分深藍、黃復興票？郝辦：勿用傳統思維看選舉

國民黨主席選戰競爭激烈，有媒體報導稱，前副總統吳敦義的「吳陣營」受訪時表示，已想好參選「對策」，並認為副主席郝龍斌參選只是會瓜分深藍、黃復興的票，郝龍斌競選辦公室發言人徐巧芯回應，若還在用這種傳統思維看待選舉，顯示該陣營的幕僚「腦袋已經過時」，若用這種思維繼續這場選戰，恐怕也很難爭取到多數民意支持。

徐巧芯強調，不管是黨員或一般民眾，都有一個最基本的共同想法，就是厭惡權謀算計、綁樁、制造對立。所以現在還去打什麼「票是誰的、誰分誰的票」的算盤，是非常不智的。「吳陣營」絞盡腦汁想出來的「策略」根本不符合黨員、民眾的需要。事實上，連續三次的媒體民調結果，也反應了這個趨勢，「吳陣營」難道還不清楚社會和黨員的期待嗎？

徐巧芯說，或許參選人可以看到不喜歡的民調就說是「假的」，但不能不在乎黨員的自由意志和智慧，票不是誰能來分、來算的。事實證明，算計越多，越得不到全體的支持。

此外，切割本土、深藍、黃復興的參選人，甚至感到沾沾自喜，也是目光短淺的表徵。這是黨內選舉，每一個參選人都想成為最大公約數，怎麼會有人想要用切割黨員屬性來競選？未來若是領導一個分裂的國民黨，還能夠迎戰強敵環伺的2018嗎？為了贏一場黨主席選舉，完完全全不把對黨有相當大貢獻的黃復興黨員們作為爭取支持的對象，這對他們來說公平嗎？

郝龍斌始終相信黨主席選舉，每一位參選人都要爭取全黨最大的支持，不要切割對立，這樣選後才能夠用最快速度的團結，迎戰2018年大選。

(旺報)