AirAsia年中大促銷 馬尼拉388雪梨只要2488元

AirAsia Big Sale 年中大促銷全航線機票單程未稅388起。（圖：業者提供）

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今(9)宣布下週一(3/13)零時起至2017年3月19日止，可用超值早鳥優惠價格預定2017年9月1日至2018年6月5日出發的機票，AirAsia BIG會員還可享有提早24小時優先預訂的權利，即3月12日 零時起便可上AirAsia官網搶票，只有一天要搶要快！

全新航線宿霧、馬尼拉單程未稅只要台幣388起，直飛沙巴單程未稅台幣888元起，單程未稅價一張「小朋友」都不用，海島旅遊就是這麼簡單沒負擔！台北與高雄直飛吉隆坡單程未稅也僅要1288元起。還覺得去澳洲遊玩是個遙不可及的夢想嗎？經由吉隆坡轉機至澳洲雪梨、墨爾本等熱門澳洲城市單程未稅僅2488元起，想要在雪梨看煙火跨年就趁這一波快下手吧！

AirAsia 集團首席商務長戴秀鳳(Siegtraund Teh Siew Foong)表示，很高興在一年的一開始，AirAsia就公佈如此令人振奮的超值優惠價格，希望可以藉由這樣的優惠票價讓大家趁早安排今年甚至是2018年的旅行計劃。一如往常的，我們開放給AirAsia BIG會員提早24小時優先預訂的權利，我們鼓勵尚未註冊AirAsia BIG會員趕快上網註冊，以獲得難以置信的福利。

AirAsia在2016 年Skytrax年度世界航空調查中，連續八年被評選為「亞洲及世界最佳低成本航空」，其中AirAsia X也連續四年被評選為「世界最佳低成本航空豪華艙」及「世界最佳低成本航空豪華艙座位」。同時榮獲2016 World Travel Awards世界旅遊獎(亞洲與澳洲地區)「亞洲最佳低成本航空公司」獎，並首次擊敗日亞航、韓國航空、國泰航空等全服務航空，獲得「亞洲最佳客艙服務」獎。

預訂日期：3月13日0時起至3月19日 (BIG會員可提早24小時搶購)；出發日期2017年9月1日至2018年6月5日；優惠內容：全航線早鳥優惠，臺北直飛宿霧、馬尼拉單程未稅只要388起，直飛沙巴、吉隆坡單程未稅888、1,288元起，高雄直飛吉隆坡單程也僅要未稅1,888元起，經由吉隆坡轉機至澳洲雪梨、墨爾本等熱門澳洲城市單程未稅僅2,488元起，探索檳城、吳哥窟等古城單程未稅僅1,948元起。搭乘豪華平躺座位從臺北直飛吉隆坡單程未稅6,790元起。搭配20公斤託運行李、餐點以及標準座位選位的超值組合(Value Pack)還可再享約8折優惠。

(工商)