林德褔：將整合棒球發展障礙環節

將接任教育部體育署長的前行政院體育委員會主任委員林德褔今天表示，上任後將整合中華職業棒球大聯盟與中華民國棒球協會，呼籲彼此放棄本位主義。

行政院、教育部發布體育署長人事案，由林德褔接任。

行政院長林全稍早說，行政院將全面檢討包括體育署與棒協，體育署人事很快會有結果，全面盤整。

中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）中遭淘汰，林德褔接受中央通訊社記者採訪時表示，中華隊的表現，各界意見他都知道、也聽到了。中華隊一開始在組訓時就不是最強，也有球員沒參加；他上任後將整合中職與棒協，呼籲彼此放棄本位主義，目前團結最重要，日後也才能為國爭光。

林德褔近日也在他的社群網站臉書（facebook）抒發中華隊3場比賽後個人心聲說，西元2003年兩職棒整合，當時號稱是「職棒元年」，曾幾何時，如今實力如此不堪一擊，棒球運動應改革了。1060310

(中央社)