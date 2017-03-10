徐詠梅：台盼儘速啟動台加FIPA談判

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台北駐多倫多經文辦事處長徐詠梅當地時間7日在安省滑鐵盧大學演講表示，台加避免雙重課稅協定（ADTA）今年已生效，台灣盼儘速啟動投資保障協定（FIPA）談判。

徐詠梅是接受安省滑鐵盧大學瑞尼森學院(RenisonUniversity College) 東亞研究所所長哈拉（Kimie Hara）邀請，向師生及滑鐵盧台灣同鄉會成員，發表「台灣在亞太地區的外交關係—臺加關係及其新南向政策」專題演講。

徐詠梅提到，近年台加關係顯著發展，包括加國予台免簽待遇、開拓直航及增加航班、推廣度假打工協定，雙方互訪旅客也因此大幅提升。

徐詠梅指出，台加兩國經濟和科技發展具互補性，雙方去年年初簽訂的避免雙重課稅協定（ADTA）已於今年生效，未來台方期盼能儘速啟動「投資保障協定（FIPA）」的談判。

徐詠梅說，中華民國政府透過「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」四大面向，希望與東協、南亞及紐澳等18國，創造互利共贏的新合作模式。

在談到南海政策時，徐詠梅強調政府倡儀「擱置爭議、共同開發」，並播放影片介紹說明台灣如何以生態、和平方式經略太平島。

她並鼓勵加國師生多多利用中華民國政府提供的獎學金及獎助金計畫，赴台留學及旅遊。1060310

(中央社)