陸人大代表建議：招徠台青擔任冬奧志工
中國大陸全國人大代表陳軍今天說，2022年冬季奧運將在北京及張家口舉行，她建議中國大陸舉辦台灣青年志工「體驗營」，屆時預先招徠及培訓台灣青年，擔任北京冬奧志工。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行分組會議，其中「台灣省代表團」首度開放境外媒體旁聽。陳軍在會中作上述表示。
陳軍說，她建議中國大陸官方舉辦「冬奧台胞青年志願者體驗營」，招徠在中國大陸工作或求學的台籍青年，或在台灣本地工作或求學的台灣青年參與，具體方案可由涉台單位負責執行。
她表示，中國大陸「中華全國台灣同胞聯誼會」2016年曾邀請台灣青年參觀張家口的冬奧場館。由於冬奧將招募10萬名志工參加，當時參加這項活動的很多台灣學生，曾表達樂意擔任志工。還說沒有趕上2008年北京夏季奧運，希望能有機會參與2022年冬奧。
另一名全國人大代表陳雲英則說，針對「定居台胞」、「長住台胞」、「兩岸婚生台胞」等3種類型的台灣民眾，全國人大正爭取讓他們享有更多權益。此外，不少台灣的大學院校教師近幾年前往中國大陸謀職，以及卡式台胞證目前還有待增加適用範圍，也是她個人及全國人大關切的項目。1060310
(中央社)
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