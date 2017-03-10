監督年改聯盟：退撫基金高買低賣
監督年金改革聯盟表示，分析2015至2016年的退撫基金操作後發現，退撫基金買進不少一路走跌的股票外，也有不少股票在出清後就上漲。
年金改革大戰一觸即發，監督年金改革行動聯盟近期也頻頻指出相關問題。監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南指出，為了瞭解退休基金投資績效的問題，因此聯盟組成基金研究小組進行研究。
黃耀南表示，研究小組發現退撫基金有2大問題，包含買進不少一路走跌的股票外，也有不少股票在出清後就上漲。
黃耀南說，在2015至2016年期間，退撫基金出清不少一路走跌的股票，像是昱晶、揚智、TPK-KY、台表科、兆赫等，且這5支股票都賣在低點，虧損機率極大。除此之外，像智邦卻在出清後一路上漲、將股票在最低點外出等狀況。
黃耀南強調，監督聯盟主張政府要退出基金管理，且要成立獨立的財團法人，聘請專業管理人，才能讓退撫基金有比較好的績效。1060310
(中央社)
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