退撫基金：國內股票投資績效穩健無虧損

公務人員退休撫卹基金管理委員會今天表示，國內自營股票經統計，近15年累積收益數為新台幣667.94億元，年收益率約6.72%，長期績效尚稱穩健，並無虧損。

對網路流傳「公務人員退撫基金高買低賣那麼多股票！退撫基金要有好績效？難」消息，公務人員退休撫卹基金管理委員會今天澄清說明。

退撫基金委員會指出，退撫基金投資國內股市有一定的法定程序，其依據為「公務人員退休撫卹基金財務管理作業要點」及「公務人員退休撫卹基金國內上市(上櫃)公司股票及指數股票型基金投資作業規定」，其中明定由基金管理會委員或專家、學者組成投資諮詢小組，定期或不定期舉行會議，並針對退撫基金整體投資方向如存款、票券、債券、股票、國內受益憑證及國外投資等提出當月投資建議，供投資參考。

退撫基金說，對於國內自營股票投資的個股以大型權值股為主，如台積電、鴻海、國泰金等為主要持股，投資過程都經過審慎評估個股的基本面、獲利率及風險性等，並沒有買進不少一路走跌股票。

退撫基金表示，近年來景氣復甦力道薄弱且資金外流嚴重，許多中小型個股交易量萎縮，致投資操作的流動性受到影響，且波動性大，再加上105年台股主要上漲動能為大型權值股，故為優化持股標的，基金管理會經適時檢討並調整國內股票的資產配置，逐步出脫部分中小型個股，轉換持股至中長期較穩健且流動性較佳的大型權值股。

退撫基金說，雖然少數個股出清一段時間後隨大盤指數有上漲，但中長期而言，退撫基金國內股票的資產配置轉換至大型權值股後，可望提供更佳收益，並可降低投資風險。

退撫基金表示，退撫基金國內自營股票經統計近15年來，累積收益數為新台幣667.94億元，年收益率約6.72%，其中105年收益數為106.96億元，收益率約為13.6%，就國內自營股票的投資，長期績效尚稱穩健並沒有虧損。

退撫基金強調，有關退撫基金營運現況、資產明細及投資績效等相關資訊均集中於基金管理會網站「基金經營現況」項下公布揭露，歡迎外界查閱並共同監督。1060310

(中央社)