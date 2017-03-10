蝶戀花車禍案 士檢下午說明

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由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團發生遊覽車翻覆意外，釀成33死悲劇；負責偵辦的台灣士林地方法院檢察署今天下午3時30分舉行「相」字案件調查事實說明會。

士檢表示，相字案件主要是說明車禍案件中相驗結果，車輛、道路狀況等相關調查結果。

國道5號接國3南下車道2月13日晚間9時許發生嚴重車禍，據調查，這是由蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡。

事故發生後，先由台北地檢署主任檢察官滕治平帶隊到案發現場勘驗，再由士檢檢察官吳怡明、陳彥章勘驗車體。

此外，士檢2月15日約談蝶戀花旅行社負責人周繼弘、友力通運負責人黃河清到案釐清案情。1060310

(中央社)