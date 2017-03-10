安養中心大火4死 鄭文燦：現場有蠟燭

我要評比

桃園市私立愛心長期照護中心安養中心今天傳出火災，4人命喪火窟。桃園市長鄭文燦表示，初步看到的是2樓有使用蠟燭，不過詳細還需經過鑑識報告。

桃園市政府消防局長胡英達表示，愛心長期照護中心安養中心清晨火災，有4名民眾送醫前已經沒有呼吸生命跡象，另外獲救13人中，包括4男9女，分別送往國軍804醫院、天晟醫院、壢新醫院、衛生福利部立桃園醫院及怡仁醫院急救。

鄭文燦上午在受訪中表示，市府獲知整起事件後已經成立了應變中心，火災在很20分鐘內很快被撲滅，有4名民眾不幸罹難，市府也指示衛生局及社會局做善後工作，聯絡家屬，目前正進行火災事故調查。

鄭文燦說，初步看到的是2樓有使用蠟燭，不過詳細還要經過報告才知道。

他也談到，社會局清查安養中心後，發現2樓並未申請，為違規使用，市府從重處罰違規部分。1060310

(中央社)