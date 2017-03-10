我假釋不會亂來的 唬爛男3條通緝加9包安毒

吳男向警說他假釋不會亂來，警清查身分3條通緝還在車內搜出9包毒品。(劉宥廷翻攝)

30歲吳男9日清晨5時駕車行經高市區，遭巡邏的保大特勤警組攔查，吳男跟警方說他「假釋中很乖的，請警方放心啦！」但警比對吳身分後，驚見他因毒品案遭屏東地檢署發佈3件通緝，除將他依法逮捕，又在車內查獲9包安非他命，當下打臉吳嫌，令他啞口無言。

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(中時)