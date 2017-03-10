糊塗劇組人員丟租賃車 請警幫忙找

鄭女感謝警方協助將她租賃的箱型車找回來。（林宏聰翻攝）

25歲鄭姓女子是劇組工作人員，8日下午電影劇組在高雄苓雅區1間天主教堂拍攝，她對當地路況不熟，一時忘記租賃車停在哪裡，急得向員警求救；巡邏員警光憑鄭女提供的「路旁有樹的停車格」，根本無法判斷地點，只得擴大搜尋，最後終於在500公尺外找到汽車，鄭女如釋重負，頻頻向警方道謝。

苓雅分局凱旋路派出所警員鄭致嘉、王昱婷3月8日下午4時至6時執行巡邏勤務，在苓雅區中正、凱旋路口停等紅燈時，鄭女慌慌張張跑來，氣急敗壞說她的車子不見了，請警方幫忙找。

警方表示，鄭女尋找的車輛是向租車公司承租的箱型車，但她對路況不熟，加上方向感不好，根本不記得自己將車停在哪裡，只依稀記得「停車格旁邊有樹、道路彎彎的」。

單憑簡單線索，警方根本無法辨識出地點，只得將範圍擴大，經過巡邏警網協尋，終於在建國、武廟路口、約500公尺外尋獲鄭女所租賃的箱型車。

鄭女原本急得差點哭出來，一聽到尋獲租賃車，總算破涕為笑，感謝警方熱心協助。

(中時)