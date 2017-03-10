印度省議會選舉 出口民調：執政黨領先

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印度總理莫迪推出廢大鈔政策後經歷首次民意洗禮，5個省議會選舉結果將在11日公布。出口民調顯示，印度人民黨在關鍵北方省取得多數，也在另兩省領先，增加莫迪連任可能。

經過長達1個多月的激烈競選活動，印度北方省（Uttar Pradesh）、旁遮普省（Punjab）、果阿（Goa）、曼尼普爾省（Manipur）和北阿坎德省（Uttarakhand）5省省議員選舉投票全部結束，結果將在11日公布。

綜合「新德里電視台」（NDTV）、「印度人報」（The Hindu）等媒體報導，印度人口最多、未來將影響莫迪連任與否的關鍵省北方省，在歷經7階段的投票後，根據至少5份出口民調顯示，莫迪所屬中央政府執政黨印度人民黨（BJP），料在北方省議會取得單一多數，有機會組織省政府內閣。

這份出口民調指出，北方省執政黨社會黨（Samajwadi Party，SP）和印度國大黨（Congrass）結合的聯盟席次，料僅次於執政黨；另一主要政黨大眾社會黨（Bahujan Samaj Party，BSP）則居第3。

由於北方省人口在印度最多，執政黨若能藉這次選舉取得北方省執政權，將有利莫迪2019年尋求連任。

另外，根據出口民調，執政黨在北阿坎德省、果阿省也位居領先地位。其中，執政黨在北阿坎德省席次預料將勝過國大黨，在果阿省的席次也贏過競爭對手國大黨和小老百姓黨（AAP）。

如果11日公布的投票結果，證實出口民調預測，BJP在北方省、北阿坎德省和果阿省勝選，意味著莫迪的廢大鈔政策獲得印度許多人民支持，也意味著莫迪已鋪好連任之路。1060310

(中央社)