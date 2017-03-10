共軍研發運輸機物資裝卸平台
據報導，中共解放軍已研發及生產出大型運輸機物資裝卸平台，能與中共空軍現役所有運輸機對接，有助於戰略投送。
解放軍報今天報導，近日，某機場停機坪上一架軍用運輸機利用這種新型航空運輸平台，用不到10分鐘時間把3個滿載貨物的托盤快速送進運輸機機艙。
報導形容，「以往機艙裝卸載軍事物資靠肩扛人背的情景不見了。」
報導指出，這種大型運輸機物資裝卸平台與中共空軍現役所有運輸機完成對接試驗，加強共軍航空運輸保障裝備配套建設，促進空中戰略投送保障能力生成。
據報導，有關平台採用自行底盤承載技術形式，由底盤、動力系統、舉升機構、傳輸平台、液壓系統、電氣系統，以及散裝貨物裝卸工具組成。
共軍過去的運輸機有仿製俄羅斯安12的運8和購自俄羅斯的伊爾76。
2013年，中國大陸方面自行研發的大型運輸機運20首飛成功，大大提升了共軍的運輸能力。
運20又稱「鯤鵬」，與伊爾76比較，其發動機和電子設備有了很大改進，載重量也有提高，短跑道起降性能優異。
網路資料顯示，運20的研發參考了伊爾76的氣動外形和機體結構，並融合美國C-17的部分特點，最大起飛重量220噸，載重超過66噸。1060310
(中央社)
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