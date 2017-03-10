世界兒童畫展頒獎典禮暨徵展記者會

我要評比

中華民國駐尼加拉瓜大使館當地時間9日，舉行第47屆世界兒童畫展尼國學童頒獎典禮，獲獎學童由學校師長及家長陪伴出席，尼國多家媒體到場採訪。

2位銅牌得主為「兒童繪畫藝術計畫」曼薩雷茲（Daniel Manzanares）及桑傑士（Emerson Sanchez），另外8位佳作得獎學童分別來自「兒童繪畫藝術計畫」和諾特丹小學及赫曼SOS小學，

中華民國駐尼加拉瓜大使莊哲銘表示，中華民國世界兒童畫展迄今已舉辦47年，主辦單位兒童美術教育學會每年藉此活動邀請世界各地兒童揮灑創意。今年尼國2個學童自上千件作品中脫穎而出，實屬難得，盼更多尼國學童參加比賽，讓世界看見尼國學童的天賦，亦為學童留下美好回憶。

駐尼加拉瓜大使館在當地推動這項活動以來，每年均收到近百件尼國學童畫作報名參加，今年大使館將向各著名小學及繪畫教室邀展，以擴大參與。1060310

(中央社)