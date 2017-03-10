王定宇遭電話恐嚇 已報警處理

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民主進步黨籍立法委員王定宇今天表示，國會辦公室助理上午接獲自稱「楊思聖」男子致電，恐嚇「要你們委員小心一點」，全案已交由內政部警政署查處，絕不姑息。

王定宇中午受訪表示，助理是在上午9時30分接獲電話，直接要助理轉達「要你們委員小心一點」。

王定宇說，這個親共促統的幫派份子是刻意擾亂社會累犯，從自由廣場打到考試院，擾亂社會「興趣」真是廣泛，更在自由廣場毆打執法警員，視法律為無物，還致電國會辦公室恐嚇，目無法紀 。

王定宇表示，會被恐嚇疑是楊思聖不滿自己的照片在立法院質詢時被公開，警方也正在替助理做筆錄中。1060310

(中央社)