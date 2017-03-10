資歷完美沒變過黨籍 吳敦義自誇最好選擇

前副總統吳敦義今天表示，重新執政才能撥亂反正，他過去有完美資歷，不貪污、不舞弊，無涉及不法，又忠貞不二，沒有變更過黨籍、背叛過中華民國，選給他才是最好的選擇。

吳敦義上午拜訪台北市大直劍潭里眷村「力行新城」爭取支持，和里民一起唱「中華民國頌」，他說，唱中華民國頌一字都不會錯，因為他是中華民國派。

吳敦義致詞時談到被故總統蔣經國提拔踏入政壇的歷程，一路參選台北市議員、南投縣長、高雄市長，擔任行政院長、副總統，批評政府的一例一休搞的萬事皆休，做在野黨一定要奮發，就是要重新執政，否則「永遠看別人開車，拿了駕駛執照有甚麼用」。

吳敦義說，如果重新執政，一定要多重用年輕人，尊重年長智慧，中年人居中聯繫配合，重建廉能、有效率且勤快的政府跟議會；兩岸絕對不能弄成僵局、對立，只有一中各表的九二共識可以打開僵局，是最聰明、最有智慧的決定。

劍潭里長畢無量說，吳敦義資歷完整，有其高度，但也歡迎其他黨魁候選人來。最後他也帶領現場民眾高喊「國民黨、加油！」「吳敦義、當選！」希望吳敦義領導國民黨，繼續打拚。

吳敦義致詞結束，有力行新城的住戶發表意見，這位民眾說，吳敦義講到的不守法、不貪污、忠貞不二，讓他想到前總統馬英九、前立法院長王金平，吳敦義說「錯了，我都沒有提到這些」。

這位民眾說，他認為現在不是拚經濟，國民黨主席未來願景只有重新執政太低了，應該是當初建黨的視野「秋海棠」，他想請教吳敦義對馬、王的看法，並評論馬英九過去執政8年的功過。

畢無量緩頰表示，這留給歷史去評價，接著宣布今天座談到此結束。

會後吳敦義被問到強調自己沒變更過黨籍，是指其他候選人有變更過？吳敦義說，「那我沒有意見，我長的高不一定要批評人家矮」，「我不曉得」。1060310

(中央社)